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日惹新国际机场铁路

政府预计2020年开通运营

【本报雅加达讯】经济统筹部定下指标，连接日惹市与日惹新国际机场（NYIA）的铁路线将于2020年开通运营。

经济统筹部长多式联运系统助理非道路运输系统方面负责人德威楠达（Dwinanta Utama）日前在雅加达称，NYIA机场铁路工程，工期将从2018年至2019年进行。

“新建的铁路是从Kulon Progo县Kedundang列车站至NYIA机场，里程5.4公里，”他说。

德威楠达解释，NYIA国际铁路将以地面和高架相结合的方式建设。这项工程的融资模式将使用政府与企业（KPBU）合作模式。

在地面的铁路建设费达1.07兆盾，而高架铁路的建设费达1.99兆盾，最大的区别在于建设费。

他续说，在地面铁路的建设费总共3200亿盾，而高架铁路的建设费1.24兆盾。

地面和高架型式是NYIA机场铁路线建设工程的方式。这条铁路线的建设方式由交通部选择。

建设方式将影响到NYIA机场的列车票价。政府使用各种假设计算结果，在地面的建设方式将使列车的理想票价5万4500盾，而高架建设方式的理想票价10万1000盾。

经济统筹部提出建议，较低的票价将吸引更多乘客，以致能确保机场列车服务的可持续性。