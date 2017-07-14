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新进科技将改变未来全球金融交易模式

金融服务管理局提醒 金融技术是双刃剑

【罗盘报新闻网巴厘讯】

随着新进科技的日益发展，全球金融业也开始进入广泛使用金融技术的时代。

周四（7月13日），我国金融服务管理局（OJK) 副主席拉玛特（Rahmat Waluyanto）在巴厘岛努沙杜瓦（Nusa Dua）主持由我国OJK和亚洲开发银行（ADB）共同举办的的国际研讨会，主题为“督导金融业在不断演变的全球经济体系迈向稳健发展”的开幕仪式上阐述，

新进科技的迅速发展和金融领域大量应用金融领域的应用金融技术（fintech）将改变未来全球金融交易模式。使金融技术将大大提高金融业交易效率和带给金融服务更多范围的好处，然而，金融技术也是一种双刃剑，各有利弊。金融技术必须具有良好的预期，以免在将来导致意想不到的难题。随着金融技术在全球经济和金融服务业快速进展，金融技术必须建立良好的金融管理系统体系和稳定的操作系统，预防发生科技意外。

“金融服务业需要与政府金融监管局，金融服务业国内外同行者和学者保持良好的沟通渠道，使得能时时刻刻获得最先进的第一手科技讯息。” OJK副主席拉玛特如斯说。