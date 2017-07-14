Friday, July 14th, 2017 | Posted by

新进科技将改变未来全球金融交易模式
金融服务管理局提醒 金融技术是双刃剑

web1147c

我国金融服务管理局（ OJK) 副主席Rahmat Waluyanto在。

【罗盘报新闻网巴厘讯】

随着新进科技的日益发展，全球金融业也开始进入广泛使用金融技术的时代。

周四（7月13日），我国金融服务管理局（OJK) 副主席拉玛特（Rahmat Waluyanto）在巴厘岛努沙杜瓦（Nusa Dua）主持由我国OJK和亚洲开发银行（ADB）共同举办的的国际研讨会，主题为“督导金融业在不断演变的全球经济体系迈向稳健发展”的开幕仪式上阐述，

新进科技的迅速发展和金融领域大量应用金融领域的应用金融技术（fintech）将改变未来全球金融交易模式。使金融技术将大大提高金融业交易效率和带给金融服务更多范围的好处，然而，金融技术也是一种双刃剑，各有利弊。金融技术必须具有良好的预期，以免在将来导致意想不到的难题。随着金融技术在全球经济和金融服务业快速进展，金融技术必须建立良好的金融管理系统体系和稳定的操作系统，预防发生科技意外。

“金融服务业需要与政府金融监管局，金融服务业国内外同行者和学者保持良好的沟通渠道，使得能时时刻刻获得最先进的第一手科技讯息。” OJK副主席拉玛特如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187464

Posted by on Jul 14 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added