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新加坡高记餐厅雅加达PIK正式开业

【本报周孙毅报道】1月28日，由新加坡高记食品集团与印尼企业家李彬光贤昆仲合资经营的新加坡高记餐厅（Singapore KOO KEE restaurant），在雅加达Pantai Indah Kapuk Jl.Rukan Crown Golf Blok A12-A15正式开张营业。

新加坡高记是新加坡高记食品集团旗下的一个品牌。新加坡高记食品集团凭着在饮食业的丰富经验，把新加坡的地道美食如：海南鸡饭、肉骨茶、叻沙（Laksa）、咖喱及拥有超过60年悠久历史的高记酿豆腐面等各式美食带进雅加达，为本地顾客提供地道的新加坡美食体验。高记食品集团延续北京三间新加坡高记餐厅旗舰店的成功，在入驻东南亚市场之际，第一间旗舰店就在印尼开设。

据新加坡高记食品有限公司董事长李亦卫表示，在印尼扩大业务规模的计划也陆续在进行中。李彬光表示，雅加达高记由来自新加坡的大厨掌厨，原材料大部分由新加坡进口，保证了菜肴的品质。

彬光称，该餐厅位于PIK热闹的商贸餐饮中心，交通四通八达、泊车方便；餐厅设计新颖舒适，可容纳200名顾客，是家庭聚餐、商务洽谈等的最佳选择。餐厅每日营业，时间由上午10:00至22:00。

高记食品集团连续第五年（2013至2017）荣获新加坡金字品牌奖-悠久品牌，最受欢迎悠久品牌（2013 & 2016）和最高成就荣誉榜（2017年荣誉名堂）的殊荣。欢迎大家不妨莅临品赏美味佳肴。