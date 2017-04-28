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新加坡表示有兴趣

在我国的一些工业领域投资

【本报雅加达讯】新加坡投资者有兴趣在我国一些工业领域投资，其中是造纸及印刷业、化工和制药业、食品产业、电子行业、机器工业以及金属产业。

工业部长艾尔朗卡于昨日在雅加达发布的新闻稿说：“新加坡依然是我国最大投资来源国，尤其是在工业领域的外国投资。”去年新加坡在我国的投资项目共有1933项，在工业领域的总投资额达51.58亿美元。

“我国和新加坡将不断促进互惠互利的经济合作，尤其是在工业领域，”他说。

工业部记录，新加坡对我国工业领域的投资总额占外资总值的30.9%，并创造了12万6293个新工作岗位。

艾尔朗卡称，新加坡发掘了雅加达以外地区的投资机会，即西爪省、中爪省、东爪省、南苏省、苏北省、苏南省、东加省和廖内省。

“去年11月份，我国总统和新加坡总理一同主持中爪省肯达尔工业区启用仪式。这个工业区是Jababeka公司与Sembcorp合资成立的工业区，同时成为新加坡政府发掘我国投资机会的具体步骤，”他如斯说。肯达尔工业区是专为家具工业、时尚产业、食品加工业、电子工业、化工、汽车零部件产业，以及诸如矿物加工业的重型工业。

艾尔朗卡续说：“目前，肯达尔工业区正加速一些设备和辅助基础设施的建设。”

工业部长称，新加坡的投资计划也有潜力加强两国在发展国内其它一些工业区的合作关系。艾尔朗卡透露，政府向新加坡兜揽在苏北省的瓜拉丹绒工区、北加省Tanah Kuning

工业区，以及Bintan民丹机场和航空航天工业园建立合作关系。