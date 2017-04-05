Wednesday, April 5th, 2017 | Posted by

新加坡手机制造商在巴淡岛投资500亿盾建厂

【本报巴淡讯】新加坡手机制造商Infocus Consumer International Indonesia公司通过巴淡权威机构（BP Batam）一站式综合服务台（PTSP）3个小时办妥投资许可证程序（i23j）服务，而落实总额500亿盾投资项目。

巴淡权威机构公共服务部副经理古斯玛迪（Gusmardi Bustami）昨日在巴淡出席i23j文件交接仪式时说：“这家新加坡企业将在巴淡市Pelita乡镇兴建手机工厂，年产量能力30万台。”

i23j计划是巴淡权威机构一站式综合服务台的主要计划。自去年底推介以来巴淡权威机构吸引更多投资，同时向投资者提供便利的方式。

“这家公司将雇佣大约250名劳动力，该优势一站式综合服务台将招徕更多投资者，”他说。

古斯玛迪此前说，今年享有i23j服务和直接建厂投资便利（KLIK）服务的投资者共有4家企业，他们是澳大利亚的Blackmagic Design Manufacturing公司，投资总额400万美元、新加坡 Esun International Utama Indonesia公司，投资总额400万美元、新加坡LNG Easy Batam公司，投资总额8800万美元，以及内资企业Enerco PRO International 公司，投资总额9000万美元。

“Infocus Consumer 国际印尼公司是今年享有i23j服务的第二家企业。”他如斯说。

古斯玛迪续说，到目前为止，10家企业准备在巴淡岛进行投资，其中是GMF Aeroasia、Feen Marina公司、Johor Specialist Hospital公司、KOH Brothers公司、1-Net公司、Asus公司、Googwood Investama公司、Enol Plc公司以及Tsuneishi Shipbuilding公司。

他说，巴淡权威机构通过i23j服务和KLIK服务，保证外国或国内企业申办许可证程序简单和快速进行。

“巴淡权威机构努力向潜在投资者提供各种便利，并不断在许可事宜采取突破性步骤，”他说。

虽然目前全球经济形势还没有完全从危机中复苏，但巴淡岛仍将成为亚洲和欧洲等国家的投资目的地之一。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179506

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