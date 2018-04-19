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新上任央行副行长多迪布迪称

央行基准利率4.25% 按兵不动

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI) 行长委员会会议已决定再次维持基准利率，或央行7天逆回购利率依然在4.25%的水平，并于2018年4月20日开始生效。

周四，央行副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)在雅加达央行大厦称，“央行行长委员会会议作出决定，保持央行7天逆回购利率为4.25%。与此同时，定期存款利率仍旧是3.5%和贷款利率5%。”

此前，宝石(Permata)银行经济学家约书亚(Josua)深信，央行将维持基准利率在4.25%的水平，定期存款利率3.5%和贷款利率5%。

他解释说，随着斋戒月和开斋节期间的需求提高，预计通货膨胀在5月和6月将达到高峰。

随着美国联邦基金利率(FFR)升息和贸易战问题的外部情绪，在此前波动性可能会加大的2月份和3月初后，4月份盾币汇率波动显示下降趋势。

除了考虑到盾币汇率和价格稳定外，在确保经常帐赤字(CAD)在健全的水平上，在目前水平的央行基准利率仍然一致，因2018年首季度的经常帐赤字预计由2017年第四季度的经常帐赤字2.2%扩大至占国内生产总值(GDP)的2.2-2.5%范围。

约书亚说，“本月份维持在基准利率预期，望仍旧支持今年经济增长契机。”

与此同时，经济金融发展研究所(INDEF)经济学家庇玛(Bhima Yudhistira Adhinegara)亦表示，基准利率仍然在4.25%的水平。

他说，“这对债券收益率的上升是有影响的，和投资者的情绪将资金转移到回报较高的资产上。对5月份汇率疲软潜力，央行应加以防范。”

然后是地缘政治动荡，由于叙利亚冲突结果在中东的局势升温，以及美国和中国贸易战的不确定性，能影响国内经济业绩，特别是在出口方面。