Posted by admin

数据显示我国工业开始呈现复苏迹象

【本报雅加达讯】由国内与出口的市场需求增加，今年11月份我国制造业的业绩仍呈现积极的行动。

该好转的情况可从采购经理人指数（PMI）显出，由10月份的50.1升至11月份的50.4。

对一些我国制造公司调查后，日经指数和Markit发布PMI。 高于50的PMI表明制造业正在扩张，而低于50表明制造业处于衰退。

工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto) 说：“更大的国内和国外的市场机会需要国内工业业者最佳利用，以保持这一更好的增长势头。

工业部长声称，政府正在建设各种基础设施和规定设计，必将对商界及整个社会的发展提供积极的影响。

他说：“利益相关者之间需要相互协调，以产生包容和高度竞争力的工业发展。”

中央统计局（BPS）指出，今年第三季度非油气加工业对国内生产总值（GDP）的贡献仍然最大，占17.76％。

该贡献比其他部门高。与此同时，今年第三季度非油气加工业增长5.06％，高于全国经济增长率5.49％。

与此同时，今年10月份非石油天然气出口额达136亿7000万美元，比9月份增长4.22％，比去年同期增长17％。