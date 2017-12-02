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数家国营矿业转移股份后

Inalum正式成为矿业控股公司

【本报雅加达讯】国营企业（BUMN）部长丽妮.苏玛尔诺（Rini M.Soemarno）正式签署B系列股份转移文件，把政府的数家矿业公司持有的股份，其中如Aneka Tambang（Antam）公司的65%股份、Bukit Asam公司的65.02%股份、Timah公司的65%股份和印尼自由港（Freeport Indonesia）公司的9.36%股份，转移到印尼亚沙汉铝矿（Indonesia Asahan Aluminium/Inalum）公司。该措施是为增加国家参股Inalum公司的资本。

签署该文件后，Inalum公司正式成为国企矿业控股总公司，而Antam、Bukit Asam和Timah成为其附属公司。

丽妮说明，股份转移后，将同时为Antam公司、Bukit Asam公司和Timah公司召开特别股东大会（RUPSLB）。该特别股东大会章程是有关国家持有100%Inalum公司股份而修订基本预算。

丽妮在书面说明表示，“2015年底，国营企业部已向国会第6委员会提呈国企发展规划（roadmap），最后已接近达成一致。”

丽妮解释说，不论是通过听证会议，或者是通过焦点小组讨论（focus group discussion）。已加强与国会第6委员会的沟通程序。2017年的第47号政府条例出台后，接下来是行政程序包括已签署的股份转移文件。

印尼矿业国企控股公司的赞同文件，将在Antam公司、Bukit Asam公司和Timah公司共同召开的特别股东会议上提呈。

丽妮续称，虽然身份有变化，该控股公司旗下3家子公司，在战略性的问题上，仍是国营企业的性质。如此一来，国家仍对该3家企业拥有控制权，不论是直接通过Dwi Warna的股权控制，或者是通过Inalum公司的间接控制权，符合2016年的72号政府条例。“控股公司附属公司贯彻的一切战略性的问题，全部仍在国家控制内，与此前还未成为控股公司附属公司一样，包括与国会达共识有关将私有化（privatisasi），公司名号变化不会造成失去国家控制权和对民众的服务权。”