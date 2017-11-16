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数字经济促进2018年经济增长

【本报雅加达讯】预计数字经济将持续发展，且成为明年支持我国经济增长的组成部分之一。日前，印尼大华银行(UOB)经济学家Enrico Tanuwidjaja称，数字经济亦将继续成为政府主要焦点之一。

从我国总人口为2亿6200万人，其中51%或1亿3270万人是互联网用户。亦从该数目，其中40%或1亿600万人是社交媒体用户，与35%人口或9200万人是活跃的移动电话或手机用户。 印尼电子商务协会(iDEA)记载，去年我国有多达2474万人通过电子商务(e-commerce)或网上购物。预计今年电子商务交易比去年达到的560万美元持续上升至30-50%。

Enrico说，预测2018年的经济增长能突破5.3%数字，特别是由继续好转的出口业绩，投资增长，和私人消费部门所支撑。“何况是全球经济增长和大宗商品价格的改善，以及亦由一连串的国内基础设施计划所支持。”投资统筹机构(BKPM)主任托马斯.伦邦(Thomas Lembong)称，上述电子商务的发展，一方面对我国业界可以是一个机遇，同时也是挑战。

他说，“这个电子商务的机会从新创业平台和应用程序制造商的涌现中显而易见，而对发展经济很有帮助。”他预计，2017年的数字经济增长30%。明年的生产和消费模式开始转移至电子商务愈加感受到。“目前对国内生产总值的贡献确是还小，但是在几年后将持续显示积极的成果。”