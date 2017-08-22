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散装混凝土行业前景明朗

两国企持续增加产量

【本报雅加达讯】Wijaya Karya Beton公司和Waskita Karya公司开始大力开拓预拌混凝土（ready mix）业或者是散装混凝土（beton curah)。因有许多公路工程将建设，该两家国营企业定下指标，产量能持续增加。

日前，Wijaya Karya Beton公司投资者关系经理尤萨迪(Yushadi)对记者称，公司将从总公司，即Wijaya Karya公司获得供应麻里巴板（Balikpapan）至三马林达（Samarinda）高速公路工程的散装混凝土。“预拌混凝土总值约为6000亿盾。”

该工程至少需要65万至85万立方米的预拌混凝土，该自去年12月已开始兴建的麻里巴板-三马林达高速公路工程费时1年半。

尤萨迪声称， Wijaya Karya Beton公司每日至少供应1000立方米的预拌混凝土。“我们有6家预拌混凝土厂，每家工厂拥有1台至2台的搅拌机，年产能力逾70万吨。”

Wijaya Karya Beton公司也获得史冷（Serang）至巴宁邦（Panibang）高速公路工程，可惜，尤萨迪不愿详述该工程细节。“肯定是比麻里巴板至三马林达工程更小，史冷至巴宁邦全长80公里。”

他声称，散装混凝土利润率仅2%至3%，那是因须与也生产散装混凝土的其他水泥厂竞争的缘故。“但因数量庞大，因此，也不至于亏损。”

目前，Wijaya Karya Beton公司客户仍是Wika集团，但该公司希望，能发展在Wika集团以外的用户。今年，Wijaya Karya Beton公司收入达到5.1兆盾，其中约6000亿盾来自预拌混凝土。

日前，Waskita Beton Precast公司总经理查洛特.苏巴纳（Jarod Subana）称，至今年上半年，预拌混凝土销售比去年同期的5630亿盾提高15.6%，成为6510亿盾。在预制混凝土（beton precast）占总收入24%之下，居第2位。

查洛特声称，自3年前已开始生产的预拌混凝土业务非常好。“今年签署的合同达到16兆盾，其中40%是预拌混凝土。”

目前，Waskita Beton Precast公司拥有70家生产预拌混凝土工厂，将再增加成为80家。