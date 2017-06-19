Monday, June 19th, 2017 | Posted by

教育部长穆哈基尔.艾芬迪：
从教师津贴问题产生一日8小时教学制理念

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教育部长穆哈基尔.艾芬迪

 

【本报雅加达讯】教育部长穆哈基尔.艾芬迪说，一周五天一日8小时教学制理念是从教师津贴问题产生。

周日（6月18日），他在雅加达说，有关教师与教授的工作时间问题已安排在2005年第14号法令，亦即在一周内必须在课堂上至少24小时亮相。但在实践中，许多教师不能

满足该条件，其实如果他们能满足该条件就能获到专业津贴。

有的教师为了获得额外收入，不得不到别的学校教课。这样做当然就影响本校的教育程序，这个问题已成为多年的老毛病。为此，教育部制定一周五天一日8小时教学制将使教师不得不按照学校上课时间教课，不能再随意出外。

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