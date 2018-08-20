Monday, August 20th, 2018 | Posted by

政治年阻止经济增长

【本报雅加达讯】明年的经济表现仍难以高涨。政府在2019年国家收支预算草案中仅制订经济增长指标为5.3%，比今年的经济增长展望5.2%小幅上升。

明年的经济增长预计仍将依赖家庭消费。只不过，2019年普选盛大活动是与家庭消费的提高随行的，将无法弥补来自外部的压力。

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)预计，明年的世界贸易量，其增长不如今年的那么高，以致将影响我国出口业绩。因此，政府拟订2019年的出口增长指标为6.6%。其实截至2018 上半年，出口就已增长6.9%

国内投资和消费需求亦将成为进口方面的挑战。倘若上述两个组成部分增长高的话，则将促进进口越来越高，结果贸易会出现逆差。

政府预测，明年进口增长7.4%。财长说，“我们的出口相当高，然而进口也高。明年相对较弱，因为存在风险。”

虽然如此，政府依然将优先基础设施建设来促进经济无论是短期或者是长期。她希望，随着竞争力和投资者观念的提高，投资将会增加。

印度尼西亚银行(央行/BI)副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)认为，明年的经济增长5.3%很现实。因为，该指标仍处于央行所预测的范围，即5.1%-5.5%

而亚洲开发银行学院项目顾问Eric Sugandi 认为，政府谨慎地编制2019年国家收支预算草案，是因为考虑到全球经济形势，贸易疲软，和国内状况。他说，明年的经济增长指标并不是夸张的，因此还是能够达到的。

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