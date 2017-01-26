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政治和安全若保持稳定

投资积极趋势还将持续

【本报雅加达讯】在我国投资的积极趋势，预计会在今年继续下去。然而，在雅加达等地区实施一系列地方首长选举之际，我国需要保持政治和安全的稳定。

去年，我国成功获得612.8兆盾的投资，比前年的投资总额上涨12.4%。

投资统筹机构(BKPM) 主任多玛斯（Thomas Trikasih Lembong）称，政治议程，即如在雅加达首都专区的地方首长选举，虽受到各方的关注，但不可导致我国失去焦点，从而影响投资的增长。

他在日前召开题为“2016年第四季度实现的投资”的记者招待会间隙中说：“不可松懈了，一旦其势头下降，需要一段时间来恢复。”

多玛斯称：除了政治升温问题，影响投资增长的因素是有关外籍劳工的争论和对某些种族不利的竞选活动，尽管这两件事情到目前为止政府仍然可以妥善处理。

观察全球竞争力的SKHA研究所首席经济学家Eric Sugandi称，在政治动态不会导致安全和稳定受到干扰的情形下， 在实业部门的投资仍然在运行，因为我国仍被视为颇有吸引力。

他说，在经济因全球不确定性依然承压之际，中产阶层人数的增加成为我国的吸引力之一。

Eric称：“只要政治保持稳定，安全问题得到控制，政局升温未必构成一种威胁。事实证明，数次发生大规模示威后，最后一个季度实现的投资依然相当可观。”

他说，此涨势若能持续，2017年我国投资还会保持增速，因为国内市场还有吸引力，因此仍旧能够吸引长期导向的外国投资者，有鉴于此，经济增长预计还会达到5.2%。