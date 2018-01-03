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政府鼓励上市公司投资于实业部门

【本报雅加达讯】卡拉副总统称，股价综合指数(IHSG)的上涨，是与分阶段下调基准利率的印度尼西亚银行(央行/BI)所扮演的角色分不开的。因为激发投资的方法之一就是降低利率。

因此，在2017年底触及6355.65点水平的股价综合指数记录不需要过分的迎接。卡拉说，最重要的是如何为实业部门优化在资本市场现有的资金。因为在我国的经济主要问题是在实业部门投资。

日前，卡拉在雅加达印尼证券交易所(BEI)开启股票交易时说，“希望上市公司扩展其业务至实业部门。”

政府认为应该邀资本市场参与者投入实业部门。卡拉声称，因为政府已通过兴建基础设施来刺激所有的行业效率。政府希望在资本市场和实业部门投资量之间取得平衡。“但愿今年许多公司都上市。”

2017年底， 股价综合指数创下历史新高达6355.65点，或比去年增长19.9%。指数的强化也随之增加了市值达到6700兆盾。

与此同时，金融服务管理局(OJK)委员会主席魏姆博.善多梭(Wimboh Santoso)称，在2018年基础设施融资事上，将鼓励资本市场承担更大的作用。