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政府预先筹资54兆盾

丝莉财长确保年初国库资金充足

【本报茂物讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)确定，为明年初的支出需求，国库资金充足。

政府刚刚完成了预先筹资或对2018年国家收支预算提前撤回债务40亿美元，或54兆盾(汇率每美元13500盾)。周二，丝莉.慕利亚妮在茂物总统行宫称，“40亿美元足供明年的一月份，称为预先筹资(prefunding)。

丝莉.慕利亚妮说，撤回债务40亿美元，是考虑到2017年国家收支落实状况。除此之外，也看到由部会或机构(K/L)所实施的工程项目拍卖的进度。政府也有在年初的例行支出，例如为国家公务员支付薪资，和转账至地区，补贴，以及偿还债务。

而在年初的税收收入却还低。她说，“因此该2018年1月份的整体现金我们都已计算了，我们已经知道了，且我们估计常见的1月份收入数额，为此我们看到了其差距。而该40亿美元的预先筹资绰绰有余。”

上述以美元计价发行的国家债券(SUN)分为三系列。即5年期的R10123系列为10亿美元，收益率3%；10年期的R10128系列为12.5亿美元，收益率3.5%；30年期的R10148系列为17.5亿美元，收益率4.35%。