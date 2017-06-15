Thursday, June 15th, 2017 | Posted by

政府颁布2017年第60号财政部长条例
对国家战略工程项目提供政治保障

【本报雅加达讯】为推动国家战略基础设施项目(PSN), 政府提供政治保障。

该政治保障载入有关加速实施国家战略项目的中央政府保障提供程序的2017年第60号财政部长条例中。

通过2017年5月7日由财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)签署的条例，政府对可能妨碍国家战略项目实施的政治风险提供保障。

财政部风险管理与融资总局债务投资组合和策略主任Schneider Siahaan 称，该新条例成为保障国家战略项目实施，以政府和企业法人合作(KPBU)方案的法律伞。

日前，他对记者说，“我们提供保障，免得地方或者是中央政府改变政策或使投资者亏损的条例。”

能获得政府政治保障项目的条件是，有关在加速实施国家战略项目的2016年第3号总统条例附件列入国家战略项目名单的工程，或载入基于法律的国家战略的附加项目。

此外，所指的项目亦是未曾获得保障或为获得政府保障的建议，或符合法律的其它保障。

虽然财政部长条例已经有了，然而Schneider称，如今财政部对可给予政治保障的国家战略项目，仍在进行评估作出最终确定。以后该财政部的评估将与加速优先基础设施建设委员会加以核对。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185521

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