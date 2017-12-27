Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

政府需谨慎提防世界油价飙升

【本报雅加达讯】政府应提防世界油价趋于提升的现象，预测21018年度经济期的油价可能飙升。

DBS经济学者小组题为“区域工业焦点：石油与天然气”的研究报告称,自从2014两年以来的披靡状态，甚至2016年初的油价，每桶低于30美元，最近一年来世界油价开始攀升，目前的价格每桶大约57美元。

价格回升是由于201611月，产油国一致同意减少产量以及每日出口180万桶的成绩。

因此减产与限制出口的措施预期将延长至明年第一季度以恢复世界油价，以前曾一度高居于大约每桶100美元。

2018年平均油价，预期将不断上升。除了减产以外，其他推动油价提升的因素是美国、欧盟地区、中国和印度的石油消费量提高。

DBS研究小组阐明，虽然如此，原油价格提升对印尼政府预算带来积极影响。因为从油气领域的税收以及非税收大约113兆盾的10%还比2018年能源补贴更

财政部长丝莉·慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）此前确信，油价于2017-2018期间将会上扬，这对国家收入带来积极影响。

她近日对媒体表示，“如果油价平衡每桶50美元之上，则国家的收入将会提高。”

丝莉指出，2017年的国际市场油价由于全球全面性的商品价格提升所推动。她补充说，油价上涨，导致税收增加或者油气领域的国家非税收PNBP）增加。

她阐述，国家收支预算假设定下油价每提高1美元，可以增加收入0.7兆盾。

国家非税收动态或者油气税收将提高，倘若（实际）所消费的每桶高于48美元，”她如斯说。

目前，或至年度的平均印尼原油价格（ICP）为50.3美元/桶，或稍微高于国家收支预算假设定下的48美元/桶。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201957

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