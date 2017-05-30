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政府限制轮胎进口

推动国内工业销售量

【本报雅加达讯】受2016年第77号贸易部长条例有关限制轮胎进口的影响，预测今年上半年，国内市场的轮胎工业销售将达676万套至683万套，同比提高4%至5%。

前日，印尼轮胎业协会（APBI）总主席阿兹斯.巴内（Aziz Pane）披露，“自今年首季，可看出国产轮胎需求提高趋向，上半年有可能提高4%至5%。”

阿兹斯声称，第77号贸易部长条例有效保护国内轮胎工业，该概括38种轮胎产品的条例责成轮胎进口须获得工业部进口推荐书，须在装卸港口以数项文件进行验证（verifikasi），如原产国、统一的系统编号（Kode HS）、类别、数量、类型和规格，符合印尼国家标准的产品认证（SPPT SNI）等。

阿兹斯续称，这条例使进口轮胎难以进口，因这一向以来，已发生多项操纵行为，如更改统一系统编号和规格不符印尼国家标准。“条例于今年1月1日生效后，已有显著的影响，能使轮胎进口减少20%至30%。”

他说，减少轮胎进口量，将使今年国产轮胎需求升至5%成为1360万套，他有信心，国内轮胎工业能供应该需求量。

根据印尼轮胎业协会数据，目前，全国轮胎工业年产能力达到8500万套，以大约65%产能使用率或年产5500万套。“还有3000万套未使用的产能，能供应国内需求，这可从今年首季的轮胎销量提高看出。”

阿兹斯强调保护国内市场的重要性，俾能推动国内轮胎工业增长，也需要安排进口轮胎验证，俾使进入的商品能遵守秩序。

这一向以来，许多进口轮胎不符标准。“如果进口轮胎不符标注，能会损坏公路，如今有许多基础设施正在修建，因此，在市场销售的须符合标准。这是政府必须检验的，一并加强国内市场。”

阿兹斯强调说，如果希望国内工业增长并提高橡胶农福利，政府须敢于减少轮胎进口量。因国内轮胎工业仅使用国产橡胶，如果没有受到进口轮胎冲击，他们将能稳步发展。

阿兹斯要求工业部，慎重考虑向轮胎进口商发出许可推荐书。“我们将提供更有效的数据，子午线轮胎需求确实数量，使工业部不随便发出许可推荐书，因而不会再发生供应过剩情况。”