Monday, November 20th, 2017 | Posted by

政府若不调升燃油价格
至年底北塔米纳将亏损20兆盾

【本报雅加达讯】由于目前世界油价持续上涨，国营石油北塔米纳(Pertamina)公司的业绩将保持低迷。

根据彭博社的数据，上周五，在纽约商业交易所201712月交货合同的西德克萨斯中质(WTI)油价处于每桶55.86美元的水平。

北塔米纳营销主任伊斯甘达(Muchamad Iskandar)称，从去年柴油(solar)价格仍旧是每公升5150盾，和标准汽油(premium)每公升6550盾。当时的世界油价每桶仅37美元。目前的世界油价已接近每桶60美元。而柴油和标准汽油的价格却还是照旧。他说，“理应是也跟着上涨。”

所以，伊斯甘达希望，明年初的燃油价格能跟随价格公式。倘若跟随价格公式的话，则燃油价格的规定将被调整而符合目前世界油价的走势。

然而，伊斯甘达依然把燃油价格规定政策交回给政府。他说，“这是唯一的权威。如果跟随公式则肯定必须上涨。但是北塔米纳100%是国营的，我们只好遵从。”

其实，北塔米纳也已计算应承担的价格差距的可能性。大家都晓得，至今年底政府不改变燃油价格。

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