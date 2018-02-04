Sunday, February 4th, 2018 | Posted by

政府松绑管制步骤
对电力领域带来积极影响

【本报雅加达讯】能源与矿物资源副部长阿尔詹特拉（Arcandra Tahar）强调，政府松绑管制的措施，对电力领域带来积极影响。

除了吸引基于可再生能源（EBT）的电力投资者之外，松绑管制亦提高电气化率。

他在雅加达对记者说：“松绑管制的步骤，必须要简化和缩短业务流程”。

他认为，松绑电力领域的管制亦能提高电力领域的投资热忱，这能从在2017年期间已签署70项可再生能源发电站购电协议（PPA）显示出来。

由于松绑电力领域的管制，去年签署的购电协议增至4倍。其购电协议更简单，以致已签署购电协议的可再生能源电力一共1200兆瓦特，”他阐述。

他深信，重新检讨法规的步骤，亦使政府更容易达到电气化率。去年政府的电气化率达95.35%，超过定下的92.75%指标。

除了缩短业务流程之外，该松绑管制的措施，必须能加速实施使政府达到电气化率指标，国会对政府松绑管制的步骤表示赞扬。”他称。

据了解，政府在今年125日与国会第七委员会举行工作会议，国会对政府为提高全国电气化率而采取的步骤，表示赞扬。

政府一些计划符合国会目标，其中是电气化率达到95.35%、使用可再生能源发展电力计划的合同达到1214兆瓦、国家非税务收入（PNBP）达到119%，以及在57个地点成功实施燃油统一价格计划。

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