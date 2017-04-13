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政府拟订2018年指标

经济增长5.4至6.1%须投资5240兆盾

【本报雅加达讯】政府拟订指标2018年的经济增长在5.4%－6.1%范围。因此，作为引擎的投资指标为5240兆盾。将加以提高其角色的业务部门是农业，旅游和加工行业，

国民建设规划部长班庞(Bambang PS Brodjonegoro)称，家庭消费和投资必须成为2018年经济增长的推动器。

如果是与业务部门相关的，班庞说，这一向以来共有六个业务部门对经济增长提供最大的贡献。该六个业务部门部门包括金融服务，建筑，信息和通信，贸易，农业和加工工业。

2018年政府将提高三个部门的角色，其中为促进经济增长和创造就业机会。该三个优先部门是农业，旅游和加工行业，

如此一来，班庞希望地方和中央的所有利益相关者对招商引资提供便利，主要是在上述优先部门。“切勿为难将进军该三个部门的投资。因为这是我们所期望而成为经济增长的引擎。”

经济增长是由投资，家庭消费，非政府机构消费，政府开支，和进出口所形成。

与此同时，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，预计2017年经济增长为5.2%，或比设想的5.1%更高。该增长是由成为增长基础的家庭消费所贡献。

而进出口增长希望不再是负增长。她说，“我们希望2018年的经济增长为5.4%-6.1%。而总统指示5.6%。我们将持续研究最可信的数字。