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政府拟订指标 2019年3月份贫困率降至9.3%

【本报雅加达讯】政府通过有关部会拟订指标在2019年3月份的贫困率降至9.3%。为达到上述指标，政府提高各种各样计划将执行国家发展。

根据中央统计局(BPS)的数据，2018年3月份贫穷人口数目有所降低至2595万人，或占我国总人口的9.82%。贫穷人口数目比2017年9月份的2658万人减少共63万3200人或10.12%。

社会部担保和保护总局局长哈利称，在致力于减少贫困率上有三个因素。首先是，基于独立理念，宪法授权和政府九项愿望使命愿景的政府政策和计划的实质内容。

其次是，政府和其它机构的协同作用，例如国粮署(Bulog)，国家银行协会(Hinmbara)，和印尼共和国电视台(TVRI)。哈利说，“也有其它的，政府与社会各方面的协同作用，包括通过企业社会责任(CSR)制定的社区赋权计划的各种修改，包括私营企业。”

第三个因素是，直接到现场的佐科威总统的领导模式，以便确保所有国家发展计划和政策都能良好和有效地运作。“哈利说，“由于直接强化控制导致系统改进。”

与此同时，国民建设规划部长班邦.布罗佐内戈罗称，为降低贫困率须有中央政府和地方政府之间协同来验证数据。通过验证数据，则援助的发放将到达需要援助的各方。