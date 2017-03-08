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政府拟增加伊朗LPG进口达100万吨

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部正探讨明年增加来自伊朗的液化石油气(LPG)进口。采购量将由目前的大约60万公吨液化石油气增加至100万公吨。能源部油气局长I Gusti Nyoman Wiratmaja

称，“我们正在进行评估。”

我国致力于游说该进口量增加之际亦要求折扣价。如所周知，去年5月份签署的液化石油气采购合同达6000万美元。但是去年运输落实才8万8000公吨，剩下的将于今年运来。

Wiratmaja说，该进口增加的目的是为应对液化石油气消费的上升。能源部记载，液化石油气补贴的支出每年平均上升13%。

根据2017年国家收支预算(APBN)，受补贴的液化石油气配额规定为709万公吨，或比去年的配额625万公吨有所上升。随着煤油转换计划中，53万7000液化石油气首次配套分配政策，所提供的配额增加。

国营石油北塔米纳(Pertamina)公司营销主任Iskandar 预测，今年政府所承担的补贴资金膨胀。因为在国家收支预算中所使用的作为价格标准的Aramco 原油价格每公吨仅300美元。实际上，目前的价格已慢慢的上涨至每公吨320美元左右。他说，“能源补贴最大的是在液化石油气。”

能源部副部长阿尔詹特拉.哈达尔(Arcandra Tahar)希望，伊朗能满足国内液化石油气进口需求的10%，或每年大约70万公吨。目前几乎所有的进口液化石油气供应来自沙特阿拉伯。