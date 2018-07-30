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政府拟减少进口

将暂缓一些公共基础设施项目建设

【Liputan6新闻网雅京7月29日讯】为了拯救我国持续下滑的盾币汇率，政府正在慎重评估我国公共基础设施建设项目，特别是进口含量占高的建筑材料。 政府将重新审查和评估并采取必要的有效措施维护我国盾币汇率，尤其是不紧急的公共基础设施建设项目将被暂停建设。

我国央行（BI）行长贝利.瓦尔齐约（Perry Warjiyo）表示，以上政策将有助于遏制越来越大的我国经常账赤字。

“我国经常账赤字往往都赤字，因为我国商品和服务进口远超过出口，所以我国国际收入经常无法平衡开支。” 央行行长贝利周日（7月29日）在雅加达央行总部如斯说。

贝利进一步指出，为了促进我国经济增长，毋庸置疑，建设大量基础设施项目对我国未来经济发展非常重要。 但是，目前我国出口与进口额差异非常大。

“我国商品和服务出口与进口额正在不断扩大，去年我国商品和服务出进口额赤字达170亿美元，今年估计会达到250亿美元的数字。”贝利这样说。

尽管如此，贝利强调，被暂停的公共基础设施建设项目应该是经过谨慎评估优先的选择和可以延迟的项目。特别是进口含量较高的原材料，政府还是将重视对我国经济发展带来正面影响的基础设施建设项目。