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政府应重新评估大蒜进口政策

【本报雅加达讯】政府应重新评估大蒜进口政策，因大蒜进口不能压低市场上的大蒜价格。目前，大蒜价格平均每公斤4万484盾。

（Indef）执行经理艾妮.丝丽.哈达蒂（Enny Sri Hartati）称，目前，国内大蒜总需求的50%以上是由进口供应，虽然大蒜进口并没有配额，但是还不能使大蒜价格降低。“我们50%以上的需求是由进口供应，甚至，在没有收成的时候，进口能达到70%，如果拟定配额，因勾结能造成缺乏供应情形，如今，我不明白价格为什么还不降低。”

她认为，政府须调查研究，造成市场上大蒜价格高的原因。如果是因需求提高，则可增加供应量。“这是因供与求问题，如果价格上涨，肯定是供应不足，这必须进行调查研究，如果是配额机制，那是致因之一，但如果是价目，有可能是进口准证迟缓，或者是有可能在验疫局处理过程太久。”

除此之外，国内大蒜产量有限，因此，进口成为使价格和供应能保持平衡唯一的方法，虽然如此，希望进口不使国内大蒜农蒙受损失。“只要不使大蒜农蒙受损失，进口是不要紧的，进口份额仍很高，因大蒜只能在高原地区种植，我们长期以来已进口。”

今年，农业部（Kementan）已发出45万吨的大蒜进口推荐书，而今年的大蒜实际进口量，视贸易部（Kemendag）发出的进口许可证（SPI）。目前，贸易部已向13家持有进口商编号（API）的企业发出12万5984吨的进口许可证，也向2家持有生产进口商编号（API-P）的企业发出8000盾大蒜进口许可证。

根据雅加达粮食讯息网站的消息，大蒜价格最高是在Cibubur市场，每公斤为7万5000盾，价格最低是在珍加冷（Cengkareng）市场，每公斤为2万8000盾，雅加达市场的大蒜平均价格为每公斤4万484盾。