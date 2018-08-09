Posted by admin

政府应对电子商务增长的两难境地

【本报雅加达讯】通过因特网的贸易趋势或电子商务(e-commerce)继续为经济增长的一些组成部分的表现做出贡献。

根据中央统计局(BPS)的报告，该部门被视为支持支出或家庭消费的贡献，以及物流业增长对2018年第二季度经济增长的贡献。

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)称，民众对购物的兴趣提高，是与电子商务的作用离不开的。“在城市里的民众喜欢以其先进的设备购物。”

虽然如此，政府仍将应对亦使进口货充斥网上商店盛行的影响。达尔敏说，“我们将寻找出路俾使需求由国内既有的商品所支持。”

中央统计局称，2018年首季度期间的民众消费增长5.14%，比上季度达到的4.95%有所提高。家庭消费亦对增长5.27%的2018年4月至6月的国内生产总值(GDP)贡献52.57%。

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，在最近数年的网上购物活动很活跃，对运输和仓储业部门亦有积极的影响。“第二季度的运输和仓储增长最高达8.59%。”

虽然如此，政府的确被促警惕电子商务现象。经济金融发展研究所(Indef)执行经理Enny Sri Hartati称，电子商务带来的消费剧增有助于增加商品进口。

Enny希望政府能够迅速采取行动，为国内企业赢得市场。她说，“以后国内产品日益被排除在进口商品之外。”

她指出在最近3年里消费品进口的贡献确实是剧增。去年，消费品占总值1568亿美元总进口值的9%，比2015年的7.2%有所上升。