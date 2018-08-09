Thursday, August 9th, 2018 | Posted by

政府应对电子商务增长的两难境地

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)

【本报雅加达讯】通过因特网的贸易趋势或电子商务(e-commerce)继续为经济增长的一些组成部分的表现做出贡献。

根据中央统计局(BPS)的报告，该部门被视为支持支出或家庭消费的贡献，以及物流业增长对2018年第二季度经济增长的贡献。

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)称，民众对购物的兴趣提高，是与电子商务的作用离不开的。“在城市里的民众喜欢以其先进的设备购物。”

虽然如此，政府仍将应对亦使进口货充斥网上商店盛行的影响。达尔敏说，“我们将寻找出路俾使需求由国内既有的商品所支持。”

中央统计局称，2018年首季度期间的民众消费增长5.14%，比上季度达到的4.95%有所提高。家庭消费亦对增长5.27%20184月至6月的国内生产总值(GDP)贡献52.57%

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，在最近数年的网上购物活动很活跃，对运输和仓储业部门亦有积极的影响。“第二季度的运输和仓储增长最高达8.59%。”

虽然如此，政府的确被促警惕电子商务现象。经济金融发展研究所(Indef)执行经理Enny Sri Hartati称，电子商务带来的消费剧增有助于增加商品进口。

Enny希望政府能够迅速采取行动，为国内企业赢得市场。她说，“以后国内产品日益被排除在进口商品之外。”

她指出在最近3年里消费品进口的贡献确实是剧增。去年，消费品占总值1568亿美元总进口值的9%，比2015年的7.2%有所上升。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222323

Posted by on Aug 9 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added