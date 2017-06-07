Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

政府已制订2018预算年度
盾币汇率设想每美元13500盾至13800盾

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Sri Mulyani Indrawati

 

【本报雅加达讯】政府已制订2018预算年度的主要财政政策和宏观经济框架。其中之一的设想是盾币汇率在每美元1万3500盾至1万3800盾范围。

在2018年的经济框架，政府与国会各党派系同意这样的意见，盾币汇率必须谨慎地进行，且符合其基本价值。

昨日，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)在雅加达，国会第二Nusantara 大厦，全会厅称，“必须确保盾币汇率，俾使符合支撑它的基本面，然而依然支持出口，改善经常帐和吸引外国资本的流入。”

盾币汇率依然须保持而不导致出口下降，能改善经常帐赤字，且能使外资的流入稳定化。该努力由政府与其他权威一起所采取的政策，以及国内和外在状况所影响。

在实业部门，随着在2018年持续的世界经济的好转，希望经常帐业绩得以改善。而在2018年规定汇率的设想，亦将观察数个风险因素，例如通过中国作为主要贸易伙伴对我国的美国保护主义政策的影响。

接着是对盾币稳定的风险因素否则来自金融业。随着美国中央银行利息政策正常化，政府应对美元涨价的可能性。

此外，政府亦加强国际合作关系，以便确保对盾币的信任。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184747

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