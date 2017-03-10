Friday, March 10th, 2017 | Posted by

政府将把东加省
打造成金属冶炼业中心

【本报雅加达讯】工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）称，政府将把北加省打造成金属冶炼业中心。

工业部长日前在雅加达出席2017年北加省投资论坛说：“采矿活动可能在巴布亚、马鲁古等我国东部地区进行，但可在东加省冶炼。东加省地点很适中，可通过海运把产品运到其他大陆，比如澳大利亚、亚洲、非洲和美洲。”

他续说，东加省发展成冶炼业中心的机会很大，因为地理成为我国最年轻省份的优点。

在2015年至2035年国内产业发展总体规划，政府把北加省发展成新的工业区。

政府也有计划在东加省兴建装机容量6600兆瓦的水力发电站。为发展东加省的工业建设，政府将兴建Tanah Kuning工业区和国际港口，包括公路、桥梁、海港和机场。工业部把Tanah Kuning工业区推荐为国家战略项目（PSN）。

进一步，东加省位于我国第二群岛海沟，同时也是主要的国际贸易通道，而在未来期间将发展成世界的经济中心。

目前，国内尤其是东加省的氧化铝和铝土潜力未完全开发。政府希望在Bulungan县兴建的装机容量6600兆瓦水力发电站，将为工业尤其是氧化铝行业及其衍生物行业提供低廉和有竞争力的电力。

Tanah Kuning工业区总面积达1万公顷。除了矿物下游业之外，进驻Tanah Kuning工业区的企业包括棕榈油加工行业、可可加工行业和渔业。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177391

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