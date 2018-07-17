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政府将扩大缴纳0%增值税应税服务出口范围

【本报雅加达讯】为了鼓励出口活动，政府计划扩大缴纳0%增值税应税劳务（JKP）出口范围。

财政部财政政策局非税国家收入（PNBP）和税务政策处负责人Rustam Effendi称，扩大增值税率计划旨在提高国家服务部门竞争力。此外，这项政策是为了响应网络世界的发展而制定的。

他在日前表示：“一切已无边界，如果政府不征收0%增值税，我们将接受不到上述劳务部门的投资，意即此事已迫切需要立即跟进。”

有关被给予0%增值税的出口应税劳务（JKP）规定此前载于编号70/PMK.03/2010的财政部长条例中。该条例后来被修订为有关其出口被征收增值税的应税劳务和活动限度、编号30/PMK.03/2011条例。政府在上述条例中被征收0%增值税的仅限于三种类型的劳务出口。

上述三种类型是：一，为生产商品而进行的服务，因为其订单或需求使用的原料按照订购者的指示。例子之一是订购或接受应税劳务在海关区以外，而且是外国纳税人以及没有常设机构（BUT）。

二，其活动的限制是合格的维修和保养服务、附属于或服务于可移动货物的、在海关区以外使用的劳务。三，施工服务工作，即建筑策划咨询服务、建筑项目实施服务和咨询服务施工监理工作。

Rustam阐明，目前增加将被征收0%增值税的出口应税服务类型的讨论过程还在继续。然而，他说财政政策局已经把该财政部长条例的修订列入今年将颁布的优先政策之一。

计划增加的被征收0%增值税的部门，包括航运、电信和贸易服务等。扩大应税劳务出口部门显示政府尽可能地开放应税服务出口的承诺。