Saturday, November 4th, 2017 | Posted by

政府将扩大税率 往后五年内有望达到13%

【本报雅加达讯】政府承诺将扩大目前仍然低于11%的税率。这一努力是为了继续提高税收部门的国家收入。

日前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，“我们将继续努力，可在所有税务机构之间共享明智的，收集 ，和数据库方面。”

她说，今年的税收收入指标达1283.6兆盾。然而，截至9月份所获的税收收入才达60%，或相当于770兆盾。其余的513兆盾仍需想尽办法争取。“我们希望所有各方合作，彼此连接。”

财政部财政政策机构主任Suahasil Nazara表示，有必要提高税率，以便满足越来越大的需求，例如基础设施建设，社会援助，和地方资金转拨。“我们希望在最近五年来下降的税率可以扭转方向。”

Suahasil说，预计未来三至四年的建设支出占国内生产总值(GDP)15-16%。“税收收入理应也能接近该数字，因此我们的建设资金来自收集的税收收入。”

2013-2016年期间的税率处于10-11%的水平。Suahasil说，要提高税率并不是件容易的事。上述努力应由税务优化，税务改革以及增加税收基础，特别是主导部门所支持。“该税率的发展亦受大宗商品价格和全球经济形势的影响。”

他说，所采取的措施之一是改善税务机制，包括人力资源，信息科技，程序，和既有的政策。“我们与国会一起正在讨论税收程序和一般规定的法律，此外我们也讨论有关非税务国家收入的法令草案，所以我们全力推动税率的提高。”如此一来，政府希望在往后的五年内的税率能提高至占国内生产总值(GDP)13%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197365

Posted by on Nov 4 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added