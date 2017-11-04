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政府将扩大税率 往后五年内有望达到13%

【本报雅加达讯】政府承诺将扩大目前仍然低于11%的税率。这一努力是为了继续提高税收部门的国家收入。

日前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，“我们将继续努力，可在所有税务机构之间共享明智的，收集 ，和数据库方面。”

她说，今年的税收收入指标达1283.6兆盾。然而，截至9月份所获的税收收入才达60%，或相当于770兆盾。其余的513兆盾仍需想尽办法争取。“我们希望所有各方合作，彼此连接。”

财政部财政政策机构主任Suahasil Nazara表示，有必要提高税率，以便满足越来越大的需求，例如基础设施建设，社会援助，和地方资金转拨。“我们希望在最近五年来下降的税率可以扭转方向。”

Suahasil说，预计未来三至四年的建设支出占国内生产总值(GDP)的15-16%。“税收收入理应也能接近该数字，因此我们的建设资金来自收集的税收收入。”

而2013-2016年期间的税率处于10-11%的水平。Suahasil说，要提高税率并不是件容易的事。上述努力应由税务优化，税务改革以及增加税收基础，特别是主导部门所支持。“该税率的发展亦受大宗商品价格和全球经济形势的影响。”

他说，所采取的措施之一是改善税务机制，包括人力资源，信息科技，程序，和既有的政策。“我们与国会一起正在讨论税收程序和一般规定的法律，此外我们也讨论有关非税务国家收入的法令草案，所以我们全力推动税率的提高。”如此一来，政府希望在往后的五年内的税率能提高至占国内生产总值(GDP)的13%。