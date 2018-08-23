Posted by admin

政府将增加36兆盾债务

【本报雅加达讯】政府将增加来自双边或多边贷款的债务。该债务是在国家有价证券(SBN)发行以外的。

财政部风险与融资管理总局国家债券经理Loto Srinaita Ginting解释说，上述额外贷款总额为25亿美元，或相当于36.2兆盾(汇率每美元兑14500盾)。

日前，他在雅加达，印尼证券交易所(BEI)大厦称，“今年最初是大约10亿美元，额外增加约25亿美元，因此总共35亿美元。”

采取该措施是因为全球不确定性的状况，以致政府致力于减少被认为对目前易受全球不确定性影响的国家有价证券的发行。

这也促使政府勤于发行零售债券。例如于日前，政府发行SBR004系列的零售储蓄债券(SBR)，指标为1兆盾。

他补充称，“我们看到全球市场正充满不确定性，结果国内市场压力较大。这也包括促使SBR004的息票会吸引人。因为全球市场面临压力。”

在佐科威总统和尤淑夫卡拉副总统执政期间，自四年前或2014-2018年期间，截至7月份的政府债务数目由2608.8兆盾成为4253.02兆盾。

摘引2018年8月20日，雅加达，财务票据文件，截至2018年7月份的政府债务已增加了1644.22兆盾。

2014年的政府债务为2608.8兆盾，2015年上述债务再增加至3165.1兆盾。2016年的政府债务又增至3515.5兆盾，2017年重又增至3995.1兆盾，和最后于2018年7月份成为4253.02兆盾