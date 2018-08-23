Thursday, August 23rd, 2018 | Posted by

政府将增加36兆盾债务

【本报雅加达讯】政府将增加来自双边或多边贷款的债务。该债务是在国家有价证券(SBN)发行以外的。

财政部风险与融资管理总局国家债券经理Loto Srinaita Ginting解释说，上述额外贷款总额为25亿美元，或相当于36.2兆盾(汇率每美元兑14500)

日前，他在雅加达，印尼证券交易所(BEI)大厦称，“今年最初是大约10亿美元，额外增加约25亿美元，因此总共35亿美元。”

采取该措施是因为全球不确定性的状况，以致政府致力于减少被认为对目前易受全球不确定性影响的国家有价证券的发行。

这也促使政府勤于发行零售债券。例如于日前，政府发行SBR004系列的零售储蓄债券(SBR)，指标为1兆盾。

他补充称，“我们看到全球市场正充满不确定性，结果国内市场压力较大。这也包括促使SBR004的息票会吸引人。因为全球市场面临压力。”

在佐科威总统和尤淑夫卡拉副总统执政期间，自四年前或2014-2018年期间，截至7月份的政府债务数目由2608.8兆盾成为4253.02兆盾。

摘引2018820日，雅加达，财务票据文件，截至20187月份的政府债务已增加了1644.22兆盾。

2014年的政府债务为2608.8兆盾，2015年上述债务再增加至3165.1兆盾。2016年的政府债务又增至3515.5兆盾，2017年重又增至3995.1兆盾，和最后于20187月份成为4253.02兆盾

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=223497

Posted by on Aug 23 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added