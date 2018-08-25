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政府定下指标 明年油产比今年更低

【本报雅加达讯】根据2019年国家收支预算草案（RAPBN）,政府定下明年的原油提取量将比今年更低的指标。

明年，政府定下指标，每日仅生产75万桶（barel）原油，实际上，今年定下的指标为每产80万桶，不只2019年，在中期计划，即2020年至2022年期间，政府定下指标，原油产量也有降低的趋向。

举例2020年，政府定下指标，2020年原油每日产量为69万5000桶至84万桶，而2021年为65万1000桶至80万2000桶、2022年为58万9000桶至80万桶。

油气上游业特别机构（SKK Migas）公关与规划单位主任威斯努.帕尔巴哇（Widnu Perbawa）坦言，明年难以保持原油产量，因我国油井生产量自然递减。“已产油的油井产量平均降低，但设法发展，俾使递减率（decline rate）能减至最小。”

威斯努声称，通过合作合同承包商（KKKS）实施的各种方法，递减率将保持至最小。“经过一番努力后，已设法使递减率平均在5%之下。”

威斯努续称，除了在油田设法降低递减率之外，政府仍依赖直布油田（blok cepu），明年的原油生产一定能达标，因只有通过直布油田才能提高我国的原油产量。目前，直布油田日产20万桶原油。“最佳产量，如今只能靠直布油田。”

如果参考财政报告，政府设法遏止老油气块自然递减率，以积极生产原油，尤其是通过钻井、重新施行和修复油井的保持原油上游工业主要的工作方案。

其它的措施，保持勘探活动，即钻井、调查和研究，政府也推动生产技术商业化，提高采收效率（EOR）。

油气上游业特别机构声明，虽然原油生产量持续降低，明年，我国油气生产量大体上来说仍相同，即日常200万桶相等于原油（boepd），因预测明年，天然气生产量为每日生产125万boepd，比今年的120万boepd更高。