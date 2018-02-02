Posted by admin

政府委托国粮署收购3种主要商品

【本报雅加达讯】政府委托国粮署收购国内3种主要商品，尤其是农级售价下降的商品。

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita） 昨日在雅加达说：“政府希望国粮署能立即收购稻谷、红葱和玉米。我要求地方的局长们积极视察。”

英卡尔称，贸易部要求地方的工贸局局长监视价格走势，来保证国粮署的采购行动有助于稳定农民的商品售价。

根据中央统计局（BPS）的数据，今年1月的农级稻谷价格依然向上。收割干谷粒平均价格每公斤5415盾，环比上涨8.42%，而碾干谷粒每公斤6002盾，环比上涨7.07%。

稻谷价格涨价造成大米价格跃升。在碾米坊的上等大米平均价格涨至每公斤1万0350盾，环比提升4.96%。

中等大米价格的增幅也较高，在碾米坊的价格每公斤1万0177盾，环比增长6.83%。在碾米坊的下等大米每公斤涨至9793盾，环比上扬5.20%。

与此同时，农业部长阿姆兰（Andi Amran Sulaiman）称，政府希望今年1月至6月期间，国粮署能吸收220万吨大米。

“国粮署对收购农民的商品价格给予灵活性，以高于政府收购价（HPP）10％的价格，购买农民的商品。若农民的商品价格高于政府收购价，国粮署以商业价格购买。”他说。

根据国粮署的数据，农民的收割干谷粒价格每公斤3700盾，碾干谷粒每公斤4650盾，以及大米每公斤7300盾。

关于红葱，国粮署将以每公斤1万5000盾价格购买，因为目前农民的红葱价格每公斤6000盾至8000盾。进一步，国粮署将以每公斤3150盾价格购买农民的玉米。

根据农业部从中央统计局提供的数据，2017年整年的水稻种植总面积达1640万公顷，同比增加16.65%或234万公顷。除此之外，今年1月的碾干谷粒产量预计达450万吨，或280万吨大米当量，而国内的大米月需求量预计260万吨，所以今年1月的大米产量过剩32.93万吨。

自2015年起，国内的大米产量有增加趋势。2014年的大米总产量7084万吨，于2015年增至7539万吨，然后于2106年增至7935万吨，以及2017年再增至8138万吨。