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政府增加8处 第2代保税物流中心

【本报雅加达讯】政府提供经商便利，持续设法推动国内产品竞争力，其中是发展保税物流中心（Pusat Logistik Berikat/PLB），俾能节省费用和时间。

企业界积极回应增设保税物流中心。有了保税物流中心，就不必在国外实行货物检验，而能在国内进行。这一向以来，货物检验是在国外保税物流中心实行，即新加坡和马来西亚。

据了解，在国外检验货物费用大约800万盾，若货物在国内检验费用仅500万盾。由于节省时间和费用，使许多私企对经营管理保税物流中心感到兴趣，举例Kamadjaja Logistics公司、Kawasan Industri Jababeka公司、Astratel Nusantara公司和ABMM Investama公司。

迄今，根据特定领域，已有12种保税物流中心。目前，政府增加8种新保税物流中心，堪称第2代保税物流中心，而每个集装箱（kontener）能节省718万盾费用。

第2代保税物流中心符合2018年第28号财政部长条例（PMK），涵盖8个范围，即大工业和中小工业（IKM）、电子商务（e-commerce）、主要原材料、空运货物枢纽、浮动存储（floating storage）和成品。

Kamadjaja Logistics公司执行经理伊凡.卡玛查亚（Ivan Kamadjaja）称，正拟定策略，履行2018年第28号财政部长条例。“我们正研究和修正策略，俾使我们的保税物流中心更强劲，以致能达到指标。”

目前，Kamadjaja Logistics公司正考虑，从上述8处第2代保税物流中心，将经营管理怎样的保税物流中心，他还不能详述，未来将发展何种的保税物流中心。

据悉，今年，Kamadjaja Logistics公司定下指标，将提高保税物流中心效率。目前，该公司座落于泗水（Surabaya）和雅加达的保税物流中心使用率才达到50%。“我们定下今年的使用率能达100%指标。”