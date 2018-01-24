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政府和央行一致同意

采取五个战略措施管控通货膨胀

【本报雅加达讯】政府和印度尼西亚银行(央行/BI)一致同意采取五个战略措施，支持2018年的通货膨胀保持在2.5%至4.5%目标范围内。

央行通信部门执行主任阿古斯曼(Agusman)日前在雅加达称，“中央通货膨胀控制小组协调会议，具体地就五个战略措施达成一致。

以下是该五个战略措施重点：

一。维持价格波动较大的食品通货膨胀在4%至5%范围，以确保充足的粮食供应；

二。设定管理价格的上涨时机和数量，以及控制出现潜在的影响；

三。加强中央政府，地方政府和央行之间的协调；

四。加强数据的质量来支持政策的制定；

五。加强央行的政策组合，确保维持宏观经济稳定。

稳定和低通货膨胀，对加强经济复苏和改善人民福利的努力作出积极贡献。录志3.61%的2017年通货膨胀落实，维持连续三年实现通货膨胀为3%-5%的目标，能够为维护民众的购买力作出积极贡献，成为改善国民经济增长的中坚力量。

上述成就是与央行和政府之间强有力的通货膨胀控制的协调分不开的。预计2018年的通货膨胀依然受控制在2.5%-5.5%通胀目标范围内，这得到了加强协调的支持，以减轻全球和国内可能干扰实现通胀目标的风险。

阿古斯曼说，“往后，在2019年为2.5%-4.5%，以及2020与2021年2%-4%达到中期通胀目标的环节内，政府和央行承诺继续加强协调。”