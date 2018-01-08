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政府取消扩大零售债务

今年仅占发行总额的5%或42.32兆盾

【本报雅加达讯】政府取消今年的零售国家证券(SBN)发行份额。今年零售国家证券发行指标仅42.32兆盾，或占国家证券发行总额846.4兆盾的5%。这与去年40兆盾的指示性目标相差不远。

这个发展与此前描述的有所不同。政府曾一度声称，今年有意发行零售国家证券占国家证券总额的6%-8%，或大约50.8兆盾-67.7兆盾。

财政部风险与融资管理总局国家证券主任Loto Srinaita Ginting 称，零售国家证券指示42.32兆盾，是根据政府最近的计算。

虽然如此，其数字更大是有可能的。然而，如果需求上升则将进行调整。

对上述零售投资者的国家债券发行日期还是一样。零售伊斯兰债券(Sukri)的发行将于2018年3月份，和零售国家债券(ORI)于2018年10月份。

财政部风险与融资管理总局融资投资组合与策略主任Scenaider Siahaan称，该发行组合包括零售伊斯兰债券指示性指标20兆盾，零售国家债券20兆盾，和剩下的来自在线零售债券。

他说，取消增加零售国家债券是为了防范目前约达39%在国家证券的外资流出。“如果以后例如外国投资者对我们感到厌倦的话，还有许多来自国内的代替者。”

中亚银行(BCA)经济学家大卫(David Sumual)分析，今年的零售国家证券爱好者与去年相差不远。因为，政府所提供的收益率或回报率类似于存款。

他说，“倘若明年其差距，即存款与零售国家证券收益率还是一样的话，则其需求也是一样的。”

2017年零售伊斯兰债券的收益率为6.9%，而2017年的零售国家债券息票是5.85%。

大卫预计，国家证券收益率要在2019年才上升。因今年市场对美联储(The Fed)的加息还没有过度反应。