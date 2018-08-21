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政府发行零售储蓄债券利息8.05%

【本报雅加达讯】政府发行SBR004系列的零售储蓄债券(Saving Bond Ritel/SBR)。此工具是针对零售投资者。希望该工具能吸纳国内零售投资者 ，特别是千禧一代，因为该SBR004可以购买至少100万盾和最多30亿盾。

那么此工具和其它投资工具究竟有什么好处？

财政部风险与融资管理总局局长Luky Alfirman解释说，SBR004拥有比其它固定收入投资工具，例如定期存款更吸引人的利率。上述债券拥有的期限为两年。

该SBR004的浮动利息券根据央行7天逆回购利率设定最低限额，对首3个月期的息票率规定最低限利息8.05%。

该利率是来自现行的央行基准利率为5.5%，再加上固定价差(spread tetap)255个基点或2.55%。接下来的息票将根据每3个月的央行7天逆回购利率，再加上固定价差2.55%。

周一，他在雅加达印尼证券交易所大厦(BEI)称，“如果是定期存款利息有赖于固定或浮动的既有方案。而SBR004其性质是浮动的可上升有赖于央行利率。但有其最低限度8.05%。”

此外，Luky补充称，SBR004亦拥有更小的风险率。因为政府担保该所有的工具。“该定期存款的担保数额最多20亿盾，如果是这个要购买30亿盾的话，肯定由政府担保。就有如美国债券那样被认为是最安全的，因有他们的政府的担保。”

SBR004兜揽期的规定从周一至2018年9月13日。而销售成果规定日期是2018年9月17日，2018年9月19日交易完成，和到期时间定于2020年9月20日。