Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

政府加快棕榈种植
棕榈树苗产业销量飙升

【本报雅加达讯】政府正25年以上的民棕榈种植园，加快棕榈重新种植。农业部记录，从农民棕榈种植园总面积450万公顷，250万公顷急于重新种植

何况，目前农民棕榈产量仍低，每公顷大约2吨至3吨。该数字远低于大马棕榈产量每公顷达12吨。为此，今年政府已从201710月在南苏门答腊Musi Banyuasin开始棕榈重计划，种植园面积4446公顷。而最后的是北苏门答腊棉兰面积9109公顷也已重新种植

上述计划对棕榈树苗生产商带来利润。Dami Mas Sejahtera公司经理托尼(Tony Liwang)希望，明年该公司棕榈树苗销售额可以超过20%。据他称，该重植计划可能未影响到今年Dami Mas公司销售额。但是，“我们希望明年开始有影响。至今未有预计提高。但是希望在20%以上。”他这么说。

他续说，以棕榈种植园重植计划，希望能推动农民和企业家进行种植计划。据他称，进行重植的不仅因为老树，但是因为产量很低，因为种子质量不好。

至今年底，他Dami Mas公司能售出1100万至1200万棕榈树苗表乐观。该数字同比提高大约30%40%。而全国棕榈树苗产量预计7500

他说明，2015厄尔尼诺(El Nino)现象后，Dami Mas公司棕榈树苗销售提高。

他预计，明年Dami Mas公司棕榈树苗销量将提高20%30%，或大约1400万至1600

Asian Agri公司树苗销售也提高。至今年10月，Asian Agri公司棕榈树苗销量比去年提高100%Asian Agri公司企业关系经理Fadhil Hasan称，“政府进行农民棕榈种植园重植计划，将带来积极的影响，并持续推动该公司生产的Topaz棕榈树苗需求量和销量。”

但是，此前Asian Agri公司定下指标，今年棕榈树苗销量1500万生根发芽。该预计比去年预计1200万生根发芽提高25%Asian Agri公司拥有棕榈树苗产量每年2500万生根发芽。

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