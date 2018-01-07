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政府制订指标

今年在13个工业区的投资达250兆盾

【本报雅加达讯】政府拟订今年在13个工业区的投资指标达250.7兆盾。上述工业区，其中是中苏拉威西的Morowali ，北苏门答腊的Sei Mangkei 经济特区(KEK)，南苏拉威西的Bantaeng，东爪哇锦石(Gresik)的爪哇综合港口与工业区(JIIPE)，中爪哇的Kendal ，和万丹，西冷(Serang)的Wimar工业区。

此外，廖省的Dumai ，东南苏拉威西的Konawe，中苏拉威西的Palu 经济特区，北苏拉威西的Bitung，西加里曼丹的Ketapang，亚齐的Lhokseumawe 经济特区，和廖省的Tanjung Buton 工业区。

工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)解释说，为鼓励投资，政府将提供在工业区内的投资便利。

日前，艾尔朗卡在其书面说明中称，“其中是通过非财政和财政激励，以及成立天然气，电力，水利，人力资源，土地和空间供应的专职小组。”

他说，上述财政激励机制是与泰国和其它国家的基准测试结果。希望将有助于提高我国与其它东盟国家相比的竞争力。