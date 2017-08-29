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政府制定大米最高零售价格

旨在提高消费者购买力

【本报梭罗讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）称，政府制定大米最高零售价格来提高消费者的购买力和控制通胀。

贸易部长日前在梭罗市出席我国碾米坊和米商协会（Perpadi）斯拉根（Sragen）县分会领导委员会就职典礼间隙说：“中等和高等大米的最高零售价格自今年9月1日开始实行。”

除了贸易部长之外，就职典礼由粮食服务队主任兼国警总部公关事务主任瑟迪奥（Setyo Wasisto）少将、Perpadi主席Sutarto Ali Muso、企业竞争监督机构（KPPU）主席夏卡威（Syarkawi Rauf）、国粮署代表，以及Perpadi中爪省分会数百名成员出席。

英卡尔称，政府已考虑各种因素制定最高零售价格，来维持居民或消费者的购买力，同时协助小型碾米坊企业家改善业务质量。

贸易部长续说，实行最高零售价格可避免资本雄厚的企业家比如卡特尔、中间商大量购买农民的大米，导致小型企业难以发展。

他称，大米价格是决定通胀率的主要因素。中央和地方政府的振兴或衰落将由大米事务来决定。

有鉴于此，政府不会把大米事务向市场开放，或者让大米贸易由大型企业集团支配。

“总统指令部长们颁布的政策必须强调于公平建设，意思是经济不该由一小撮人控制才算公正。虽然如此，政府当然也不可能把他们视为敌人，”他如斯说。

英卡尔续说，政府的任务是出台一项大型企业不扼杀小型企业的条例，以便小型企业可持续发展，同时维持大型企业的可持续性，但不要牟取暴利而危害小型企业。

他说：“为此，政府将颁布对大家都有利的政策。”

贸易部出台的商业法规，其主要对象是消费者。“我们将服务2.58亿人民的利益。农民也是我国人民。政府不可能颁布一项阻碍农民生产积极性的政策，更何况这一向以来农民被成为政治商品， ”英卡尔如斯说。

部长称，维护公平正义必须有公正的司法，所以政府兜揽企业界参与国内建设。英卡尔评价，大型企业与小型企业互相依靠、互相补充、共同寻求发展机会，这才是最理想的政策。

英卡尔说：“政府制定最高零售价格，可成为大部分是碾米坊企业家的Perpadi成员直接与农民打交道的机会。