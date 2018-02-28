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政府准备提供税务激励

工业部建议电动车销售税为 0%

【本报雅加达讯】政府致力于加快低碳排放车辆生产的发展。其中一项策略正在起草中，以便实现上述目标，即向机动车厂方提供税务激励。

工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)称，目前该税务规则草案还在与财政部加以讨论。在该准条例中解释称，电动车奢侈品销售税(PPnBM)可能豁免或0%。

俾使机动车工业更蓬勃发展，对整台车课以进口税规定为5%。日前，艾尔朗卡说，“目前其条例正等待财政部的决定，我们希望今年完成。”

为了使该机动车工业发展和政策的方向获得各方所接受，工业部和那些利益相关者一起正在审查全国交通工具行业路线图。

据艾尔朗卡称，向电动汽车技术发展的阶段是很需要的，为政府和行业参与者提供时间准备条例或法律伞，支持基础设施和技术。

虽然正式条规还未完成，有不少的代理品牌持有人或独家代理(APM)开始进行环保车辆的发展。其中之一是三菱汽车公司(MMC)与工业部建立合作关系。

三菱汽车公司首席执行官Osamu Masuko 称，“我们将继续投资电动车，和插电式混合动力电动车(PHEV)。”

此前，印尼日产(Nissan)汽车公司副总裁Davy J.Tuilan声称，在技术和产品上，印尼日产汽车公司已准备好生产电动车。“我们只等明确的条例和为电动车的基础设施，以便在市场上销售。”

而印尼机动车业协会(Gaikindo)总主席Yohannes Nangoi 称，我国发展电动车已是时候了。“我国必须立即研究和准备电动车。电动汽车已成为全球化的趋势。”

据报道，为了支持和配合政府发展电动车的计划，国电（PLN）已准备在全国各大城市建设电动车充电站（SPLU），一种“加电”的设备，以便可以给电动汽车进行充电的设备。