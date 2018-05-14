Posted by admin

政府准备各项设施 迎接IMF-WB年会2万与会者

【本报雅加达讯】今年10月，巴厘将举办国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）年度会议，政府已准备就绪迎接大约2万名与会者和参会代表。

2018年IMF-WB年会常务委员会主席苏西威佐诺（Susiwijono Moegiarso）上周末在雅加达说：“政府准备接待2万余人。此前根据秘鲁举办的同一节目，初步预计与会者大约1.5万余人。”

他解释，预计与会者大约1.5万位，但还不包括其配偶和家人在内。

由于在巴厘举行IMF-WB年会得到积极的回应，政府对与会者及其配偶和家人的人数会增加表示乐观。

更何况，虽然与会者尚未开始登记，但在会议期间酒店的2000家租房自两个月前已经被预订了。

“在上个月举行的春季会议上，与会的执行董事都说他们为了能一起去巴厘而节约开支，”他说。

鉴于有了那么多与会者，大多数是上层阶级人士，苏西威佐诺预计IMF-WB年会将对我国带来巨大的经济影响。

“来参会的是知名度高的人士，是金融界和经济部门决策者。他们都是世界名流。所以我希望若他们于10月没有时间的话，能在中期或长期返回我国，”他说。

苏西威佐诺称，IMF-WB年会是吸引金融界有影响力的1万8000位人士来我国的唯一活动。

“这场规模最大的活动可能仅在我国出现一次，”他称。

海洋事务统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）保证，我国居民将享受政府为迎接这场年度会议作出准备工作的成果。

IMF-WB年会准备工作带来的影响其中是大规模宣传，以及基础设施修建工程。

鲁胡特说：“此前我在华盛顿时听到沙特阿拉伯代表为1000人预订，我大吃一惊。这将带来很大的影响。”