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政府决定轻轨铁路工程经费67%使用银行业贷款

印尼国家银行准备资助6兆盾

【本报雅加达讯】政府决定雅加达及其周边城市的轻轨铁路工程经费67%将使用银行业贷款，印尼国家银行已表示准备资助6兆盾。

印尼国家银行（BNI）总经理阿玛德拜古尼（Ahmad Baiguni）解释说，政府已经决定使用67％银行业贷款用来弥补轻轨铁路工程不足的经费。也就是说，轻轨铁路工程所需经费总额的67%即18兆盾将来自银行业贷款。除印尼国家银行之外，还有其他两家国有银行即万自立银行（Bank Mandiri）与印尼人民银行（BRI）也参与资助。三家国有银行将平分秋色各资助6兆盾。据他说，印尼国家银行还有足够的资金借给轻轨铁路工程。今年，印尼国家银行定下基础设施融资增长达20％，去年BNI定下基础设施融资增长达35％。作为信息，轻轨铁路工程基础设施建设所需资金达23,3兆盾。除了银行贷款，政府还将向该工程承包商阿迪卡里亚公司(PT Adhi Karya)与印尼火车公司（PT Kereta Api）注资9兆盾。阿迪卡里亚公司本身原本打算向银行贷款或发行债券。该公司财务经理哈里斯古纳宛表示，该公司仍然有足够的空间向银行贷款。