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政府再次延自由港公司特殊采矿营业许可证

【Kontan新闻网7月30日讯】政府通过能源与矿物资源部（ESDM）再次延长了印尼自由港公司（PT Freeport Indonesia）特别采矿营业许可证（IUPK），暂时延长至一个月限期。拥有特别采矿营业许可证，印尼自由港公司（FI）就可以进行出口浓缩矿物。印尼自由港公司的IUPK应该于7月04日到期，若政府没有延期IUPK，印尼自由港公司不能再出口浓缩矿物。

我国能源与矿物资源部矿产和煤炭（Minerba）局局长班邦（Bambang Gatot Ariyono）指出，政府将修订了第413号法令，并延长印尼自由港公司的IUPK至7月31日。

因为目前我中国政府尚与印尼自由港公司进行谈判并等待落实有关印尼政府与美国自由港公司总部达成而有待解决的四点重要协议。其中是有关印尼自由港公司51％的股权撤资的协议，冶炼厂建设，投资的稳定性以及营业执照的延期至2041年的议题，但到目前为止，以上协议尚未完成落实。

在以上四点协议尚未完成的前提下，印尼政府不会延期自由港公司的IUPK。

“我们还在进行评估，也许政府仅能延期一个月印尼自由港公司的IUPK。 但是，最终取决于ESDM部长伊格纳修斯佐南（Ignatius Jonan）。” 班邦周一在雅京ESDM总部如斯表示。

之前，佐南部长在财政部总部出席与印尼自由港公司的协议负责人（HOA）节目中表示，政府只要在四点谈判达成的四点重要协议，特别是有关政府收购印尼自由港公司51％的股份完成后才会向印尼自由港发放新的IUPK。