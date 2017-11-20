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政府冀税务对国民生产总值比率将有所提高

财政部将延续税务特赦纲领

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网11月20日】我国财政部已经修订了由财政部长丝莉慕利亚妮签署的财政部长第118/2016号的规定（PMK）。 其中修订内容之一就是政府计划继续实行税务特赦纲领(Tax Amnesty)。

事实上，财政部修改这项财政部长决定书的主要目的是为了方便已参与税务特赦纲领的纳税人在申报所得税（PPh）时能获得资产免费证书（SKB）。因此，该计划可视为政府第四阶段的税务特赦纲领， 因为第三阶段税务特赦纲领截 至2017年3月31日已经结束了。

换一句话说，以上财政部长第118/2016号规定是提供参与或未参与税务特赦纲领的纳税人（WP）另一个机会修改税务申报内容。透过还未列入资产声明书（SPH）和缴纳年税通知单（SPT）的年度税表报告中在列入未申报的财产。

因此，不参加税务特赦纲领的纳税人和未报告全部财产的纳税人，可以再次修改未申报财产并按照现行的关税缴付，不会被罚款。个人所得税是 30％，公司所得税是25％和12.5％不等。

上周五（11月17日），财政部长丝莉慕利亚妮(Sri燤ulyani)在雅京呼吁纳税人尽量利用这个机会，把还没有申报的财产提早申报，不要让税务官员查到还没有申报的财产。因为若被税务检查员查出尚未申报的财产，罚金会更高。

丝莉声称，很多纳税人的资产在税务特赦纲领申报中与资产免费证书（SKB）和申报所得税（PPh）不符合，因此许多申报表被税务局拒绝的主要原因。

政府希望透过延续税务特赦政策，税收比率会有所增加，国民更遵守税务。我国税收与国民生产总值的比率乃为非常低。截至2015年持有的财产都可以包括在第二阶段的税务特赦纲领范围内。财政部副部长Mardiasmo如斯说。