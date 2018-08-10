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政府保持至今年底 大米存货至少200万吨

【本报雅加达讯】政府保持全国大米存货至今年底至少200万吨。政府指示国粮署（Bulog）持续大力购买农民稻谷，以致，在国粮署仓库里的大米储存能持续提高。目前，大米储备已达安全水平，即200万吨，来自今年购买国内大米和150万吨是去年的储存剩余的，以及今年1月首个阶段进口的50万吨大米的进口许可证。

农业部（Kementan）粮食安全局局长阿贡.亨特利雅迪（Agung Hendriadi）解释说，政府在此指农业部，持续设法推动提高粮食储备量，特别是大米。

去年底，在国粮署仓库内的全国大米储备只有10万吨，因此，政府迫不得已作出今年初进口的决定。“今年，已决定大米方面的新政策或者是大米储备须达到200万吨，如今已达致该数目，因此不需要再进口。”

阿贡解释说，所指的200万吨大米储备，包括去年结转和国内收购的150万吨大米和首阶段进口的部分。

根据国粮局正式的网站声明，今年8月9日，已落实总数达到232万2031吨相等大米。“根据我们看到的数据，我们大部分的储备从国内采购，甚至，我们设法至今年低的大米储备达270万吨，因此，我们聚焦于大量收购，以致，无理由再进口大米。”

阿贡补充说，至今年底保持大米储备200万吨，等于说政府能节省国家外汇。

粮食安全局秘书穆里亚迪.亨迪亚宛（Mulyadi Hendiawan）称，至今年8月8日，国粮署实际吸收128万5032吨农民级稻谷相等大米。至今年底，国粮署定下指标，将吸收272万4000吨农民稻谷相等大米。“至今年8月8日实际吸收量达到128万5032吨相等大米，或者是大约占指标的52.54%。”