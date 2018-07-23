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政府为节省外汇 减少燃油进口

扩大B20生物柴油使用范围

【本报雅加达讯】政府将扩大B20生物柴油的使用范围，并强制要求国内的所有柴油发动机车辆使用B20生物柴油。

除了节省外汇之外，当地原材料的使用可以减少燃油进口。

工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）昨日在雅加达说：“这意味着棕榈油可作为能源使用，但对食品部门几乎毫无影响。”

部长称，此前政府仅强制诸如列车的补贴车辆或公共服务车辆使用B20生物柴油。

在未来期间，非补贴车辆，比如在矿业使用的重型机械，其中是拖拉机和挖掘机要强制使用B20生物柴油为燃料。

“为此，政府将修订2015年第61号总统条例的规定。这项有关棕榈种植园资金的收集和使用的条例，仅强制补贴车辆使用B20生物柴油，”他说。

部长续说，政府将邀请私营企业对扩大B20生物柴油使用范围，开展多项调查研究。

艾尔朗卡称，非补贴生物柴油的总库存量大于补贴的。目前的非补贴生物柴油总库存量预计达1600万吨。

“这意味着每年对生物燃料的需求增加320万吨。至于B20生物柴油何时全面实施，政府将对技术阶段进行了详细划分，”他如斯解释。

艾尔朗卡续说，国内的毛棕榈油作为生物柴油原料的库存量充足。

“去年国内的毛棕榈油总产量达3800万吨，其中721万吨向国外出口，而国内食品产业的需求达886万吨，”他说。

补贴车辆和非补贴车辆强制使用B20生物柴油后，政府在中期发展计划中，将鼓励国内工业全面使用100%的生物柴油为燃料。

艾尔朗卡称，目前的发动机已经以普通柴油或生物柴油为燃料运转，不会干扰机动车辆的技术状况，以致我国有潜力把进口的燃料全面由生物柴油替代。

“我国在近期内将全面实施B20生物柴油，并在中期内使用100%生物柴油。这样，我国将迈向一个拥有能源安全的未来，”他说。

为达到上述目标，工业部长补充说，政府将优化当地原材料的使用。

他深信，上述努力将对国内1700万名农民和1700万名种植民产生积极的连锁效应。

“上述步骤显示政府为继续开发靠自己能力经济的态度”，他强调称。

佐科威总统在内部会议鼓励部长们，继续最大限度提高生物柴油和可再生能源在国内混合能源的份额。

有鉴于此，总统要求柴油中的植物油含量增加，来减少燃料进口量，以节省我国外汇。

“我得悉，若我国每天使用生物柴油，可节省的外汇每日达2100万美元。如果认真的话，我们可以做到这一点，”总统说。

总统对参会的部长们强调，将继续监测生物柴油的使用，并命令相关部门、机构和国有企业准备详细的实施方案。