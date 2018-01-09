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政府为克服大米涨价

发放3千吨大米到雅京各个市场

【雅加达安达拉新闻网讯】政府致力于克服大米价格的上升。周二（9/1），3000吨大米在雅京省的各市场上分配。周二，雅京特区副省长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno），在雅加达市政厅表示：“我们希望这将稳定大米价格，因为在列入廉价市场范畴的一些市场，目前价格已上涨超过10％。”

他要求Pasar Jaya地方有公司（PD Pasar Jaya）确保大米的分配顺利到商人和从商人直接分配到民众。作为印尼市场商家协会（APPSI）主席，乌诺也发出通知，以便商人不囤积大米。如果商人持有大米或者像投机商那样，就会受到严重的法律制裁。

“大米价格在市场的飙升是因供应不足，据说有一些流量分配、流通链动摇。因此，这就是我们将克服的难题。”乌诺说。他将使用传统市场的机制，因迄今，虽然市场运作能够起作用，但是却不能提出可持续的政策。因此，的确应该发挥传统市场功能。“目前，我仍持有印尼市场商人协会主席的职位。该协会能与在全市112个市场分配大米的商人协调助于分配大米，以致其分配流量不阻碍。”乌诺如斯说。