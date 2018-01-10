Wednesday, January 10th, 2018 | Posted by

政府为促进投资
加强经济配套工作组与创业工作组的合作

【本报讯】经济统筹部长达尔敏．纳苏帝安昨日在雅加达说；政府为促进投资与经济增长，加强经济配套工作组与创业工作组的合作。

经济统筹部长达尔敏在“解决创业困难问题”的工作会议上说：“虽然我国已有了16个剌激经济配套，但实行上仍面对一些困难。因此经济配套工作组与创业工作组有必要持续合作，以促进我国的经济增长与投资。”

他说，其中一项工作小组的困难是，中央政策的执行细节资讯未能传达到地方，因此阻碍了在地方上的投资。因此工作小组有必要主动协助地方政府，解决地方政府面对的困难。

中央政府也推动跨部会工作小组，负责协助全国各地的投资与创业申请面对的难题，帮助投资者与创业者解决他们申请准证时面对的难题。

他希望，经济配套工作组与创业工作组合作后，在县／市的申请投资或创业准证问题可以获得解决。因此可以提升在县／市的投资与创业。

20183月将正式运作一站式申请投资准证服务，按计划一月第二周将在普尔瓦卡尔达(Purwakarta)试行该一站式服务办事处。

政府成立经济配套工作组是为了监督自2015年开始推出的16项经济配套的执行情况。成立创业工作组是为了监督2017年第91号总统令的执行情况。

经济配套工作组与创业工作组合作以后，解决了190项投资问题，总值共351兆盾与546亿美元的投资，这些投资自2010年起在投资统筹机构里被忽略了。

2017924日至1214日总共有1054项投资申请，总值为426亿美元。这将成政府优先处理的项目，以便投资能顺利进行。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203119

Posted by on Jan 10 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added