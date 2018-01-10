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政府为促进投资

加强经济配套工作组与创业工作组的合作

【本报讯】经济统筹部长达尔敏．纳苏帝安昨日在雅加达说；政府为促进投资与经济增长，加强经济配套工作组与创业工作组的合作。

经济统筹部长达尔敏在“解决创业困难问题”的工作会议上说：“虽然我国已有了16个剌激经济配套，但实行上仍面对一些困难。因此经济配套工作组与创业工作组有必要持续合作，以促进我国的经济增长与投资。”

他说，其中一项工作小组的困难是，中央政策的执行细节资讯未能传达到地方，因此阻碍了在地方上的投资。因此工作小组有必要主动协助地方政府，解决地方政府面对的困难。

中央政府也推动跨部会工作小组，负责协助全国各地的投资与创业申请面对的难题，帮助投资者与创业者解决他们申请准证时面对的难题。

他希望，经济配套工作组与创业工作组合作后，在县／市的申请投资或创业准证问题可以获得解决。因此可以提升在县／市的投资与创业。

2018年3月将正式运作一站式申请投资准证服务，按计划一月第二周将在普尔瓦卡尔达(Purwakarta)试行该一站式服务办事处。

政府成立经济配套工作组是为了监督自2015年开始推出的16项经济配套的执行情况。成立创业工作组是为了监督2017年第91号总统令的执行情况。

经济配套工作组与创业工作组合作以后，解决了190项投资问题，总值共351兆盾与546亿美元的投资，这些投资自2010年起在投资统筹机构里被忽略了。

自2017年9月24日至12月14日总共有1054项投资申请，总值为426亿美元。这将成政府优先处理的项目，以便投资能顺利进行。