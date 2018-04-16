Monday, April 16th, 2018 | Posted by

政府与国营企业合作 扩大中等大米销售网

【本报雅加达讯】政府将与国营企业进行合作，计划扩大最高零售价（HET）的中等大米销售网。

贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita对记者表示，政府将实施的其中一个纲要是国家粮食署（Bulog）将向国营企业培养的商店供应中等大米。

为扩大销售网，政府将参与国营企业合作销售中等大米，但最高零售价每公斤9450盾，”他如斯说。

他补充说，我们参与国营企业合作销售中等大米，来扩大销售网，但其售价不会超过政府已规定的最高零售价。若中等大米的供应短缺，政府将通过粮食署马上供应中等大米。

中等大米的售价会在最高零售下以下，但不会超过最高纲领售价。若该地区中等大米储备的价格使用最高零售价，我们支持，并若 他们没有中等大米的供应，请告诉我们，粮食署将向他们供应，”他称。

政府在爪哇岛、楠榜、苏南省、巴厘、西努沙登加拉，以及苏拉威西规定中等大米的最高零售价每公斤9450盾。

苏门答腊，不包括楠榜和苏南省在内，东努沙登加拉，以及加里曼丹地区规定中等大米的最高零售价每公斤9950盾，而在马露古，包括北马露姑（Maluku Utara）和巴布亚地区规定中等大米的最高零售价每公斤10250盾。

根据贸易部必需品市场监测系统（SP2KP）的数据，在今年413日，国内中等大米的平均价格每公斤达到10698盾，比今年412日每公斤只有10658盾更高，或者还超过政府规定的最高纲领售价。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212211

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